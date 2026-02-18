Haberler

Çankırı'da devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Çankırı'da, idaresindeki tırın şarampole devrilmesi sonucu 55 yaşındaki sürücü İhsan Akman hayatını kaybetti. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çankırı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü.

İhsan Akman (55) idaresindeki 37 ABL 205 plakalı tır, Kastamonu- Çankırı kara yolu Kazancı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: AA " / " + Muhammed Kaygın -
