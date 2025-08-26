Çankırı'da Termal Su Kaynağı Yakınında Yaşlı Çiftin Ölümü Sonrası Güvenlik Önlemleri Alındı

Çankırı'nın Orta ilçesindeki Derebayındır köyünde, termal su kaynağı yakınında yaşlı çiftin hayatını kaybetmesi üzerine su kaynağının üzeri toprakla kapatıldı ve bölgeye uyarı tabelası yerleştirildi.

Çankırı'nın Orta ilçesindeki termal su kaynağı yakınında yaşlı çiftin hayatını kaybetmesi sonucu su kaynağının üzeri toprakla kapatıldı.

Derebayındır köyünde, halk arasında "hışıldak" olarak bilinen termal su kaynağı yakınında İbrahim Akkoç (75) ile eşi Şerife Akkoç'un (75) yaşamını yitirmesinin ardından bölgede güvenlik önlemi alındı.

Su kaynağının üzeri toprakla kapatılarak bölgeye "Dikkat tehlikeli ve yasak" yazılı tabela yerleştirildi.

Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyündeki termal su kaynağı yakınında 23 Ağustos'ta 2 kişinin cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirmiş, yapılan incelemede, cesetlerin İbrahim Akkoç (75) ile eşi Şerife Akkoç'a (75) ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
