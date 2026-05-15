Çankırı'da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde D-100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü. Kazada sürücü ve 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Halil K. (62) idaresindeki 41 HS 792 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bereket köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa K. (35) ve Ayşe K. (59) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ülkü Yaşar Özen