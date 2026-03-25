Çankırı'da şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, kontrolden çıkan bir tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Turgay A. (44) idaresindeki 34 FH 7784 plakalı tır, D-100 kara yolu Çerkeş ilçesi Göynükçukuru mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile tırdaki Emin D. (41) ve Birol Y. (58) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı