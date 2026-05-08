Haberler

Polis Akademisi Bandosu Çankırı'da konser verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen konsere Polis Akademisi'ne bağlı Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğü katıldı. Etkinlikte, polis memurlarından oluşan sanatçılar müzik dinletisi yaparak toplumsal mutluluğun önemine vurgu yaptılar.

Çankırı'da, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğü tarafından konser düzenlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'ndeki programın açılışında konuşan Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, Çankırı'da olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kulaklarda bırakacakları hoş bir sedanın kendileri için en büyük mutluluk olduğunu dile getiren İnal, "Bugün akşam sahneye çıkacak her arkadaşım, enstrüman çalanlar, folklor gösterisinde bulunan arkadaşlarımız, vokaller ve bütün sazların hepsi emniyet teşkilatında polis memuru olarak görev yapan arkadaşlarım. Pek çok uluslararası festivale, pek çok konsere iştirak ettiler. Ama bu güzel akşamda Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde, bozkırda açan bu çiçeğin olduğu yerde konser vermek bizim için çok manalı." dedi.

Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş da Çankırı'da öğrencisiyle, kamu görevlisiyle, polisiyle, askeriyle, öğrencisiyle, vatandaşıyla güzel bir ambiyansı birlikte yaşadıklarını belirterek, "Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak tabii ki ilk hedefimiz eğitim öğretim fakat eğitim öğretimin yanında toplumsal katkı anlamında, mutluluk iklimini oluşturma anlamında da bu tür sosyal faaliyetlerde, kültürel etkinliklerde bir arada olmanın çok büyük önemi var. Üniversite olarak bunu önemsiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şarkılar, türküler söylendi, kaşık oyunları, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Programa, Vali Hüseyin Çakırtaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı