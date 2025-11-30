Çankırı'da Pancar Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
Çankırı-Kastamonu kara yolunda pancar yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay sonrasında sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Tırdan yola saçılan pancarlar nedeniyle bir otomobilde de maddi hasar oluştu.
Yücel E. yönetimindeki 06 DIF 726 plakalı pancar yüklü tır, Çankırı- Kastamonu kara yolu İndağı mevkisinde devrildi.
Tırdan yola saçılan pancarlar nedeniyle karşı şeritten gelen bir otomobilde de maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan tırın sürücüsü kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yola saçılan pancarlar nedeniyle polis ekiplerince trafik kontrollü sağlandı. Yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA / Ferhat Yazıcı - Güncel