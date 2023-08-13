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Çankırı'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 7 Yaralı

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Çankırı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

ÇANKIRI'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00'de merkezde bulunan Çankırı Kalesi mevkisinde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 18 ABD 434 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan N.A (40), O.E.A. (12), İ.D. (13), F.A. (16), G.D. (35) ve B.D. yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikeleri olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Güncel

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