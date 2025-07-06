Çankırı'da Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Çankırı'da Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Yuvasaray köyü mevkisinde çıkan orman yangınına AFAD, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

ÇANKIRI'da çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale başlattı.

Ilgaz ilçesi Yuvasaray köyü mevkisinde ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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