Çankırı'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçenin tamamında, 1 ilçede de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu nedenle Çerkeş ve Bayramören ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelliler ile çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Korgun ilçesinde de taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.