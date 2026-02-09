Haberler

Çankırı'da metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Karatekin Mahallesi'nde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çankırı'da metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karatekin Mahallesi Zaimoğlu Sokak'ta bulunan metruk evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı

Pedofili dosyasından saçılan fotoğraflar 2 ülkeyi fena vurdu
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz

Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı

Pedofili dosyasından saçılan fotoğraflar 2 ülkeyi fena vurdu
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti

Türkiye'yi sarsan olaydan 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf