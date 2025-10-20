Haberler

Çankırı'da 'Kim Var' Sanat Etkinliği Gerçekleşti

Çankırı'da AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın katılımıyla lise öğrencileri tarafından düzenlenen 'Kim Var' sanat etkinliği, görkemli bir programla gerçekleştirildi. Etkinlikte müzik, tiyatro ve milli değerler ön plandaydı.

Çankırı'da, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise öğrencileri tarafından "Kim Var" sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından okulun konferans salonunda "Kim Var" sanat etkinliği düzenlendi.

Okul Müdürü İbrahim Gökmen, açılış konuşmasında, Yücel Arzen Hacıoğulları'nı misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş usta çırak geleneğini yaşatmanın gururunu paylaştıklarını belirten Gökmen, "Unutmayalım ki milletler sanatıyla ve değerleriyle yükselir. Bizler de emaneti yarına taşıyacak gençlerimizin yanında olmaya devam edecek bu kıymetli yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün bizlere sunulan bu etkinlik imkanı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına çok kıymetlidir." dedi.

Konuşmanın ardından orkestra ile koroda yer alan ve tiyatro gösterisi sunan öğrenciler, müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile çeşitli marş ve türküleri seslendirdi.

Hacıoğulları'nın eserlerinin de seslendirildiği etkinlikte, katılımcılar bestelere eşlik etti.

Programın ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar Hacıoğulları'na hediye takdim etti.

Hacıoğulları da kendisine eşlik eden lise öğrencilerine ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
Haberler.com
