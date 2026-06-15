Nefes borusuna kek kaçan sürücüyü polis ekipleri kurtardı

ÇANKIRI'da aracıyla seyir halindeyken boğazına kek kaçan sürücüyü, polis ekipleri Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Olay, dün gece saatlerinde Yapraklı Bulvarı Taşı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracıyla seyir halindeyken yediği kek nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorluk çeken sürücü, polis ekiplerini fark ederek yanlarında durdu. Kendisini dışarı atarak polislerden yardım isteyen sürücü, ekiplerin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Polis ekiplerinin müdahalesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı