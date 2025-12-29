Çankırı'da 6 ilçede eğitime kar engeli

ÇANKIRI Valiliği olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Kurşunlu, Orta ve Yapraklı ilçelerimizdeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur'an kursları dahil) 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. İlçelerimizde kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu anasınıfına devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Korgun ve Ilgaz ilçelerimizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.