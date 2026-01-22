Haberler

Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Çankırı'da öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, il merkezinde cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Karayolları ve belediye ekipleri trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalara başladı.

Çankırı'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor.

İl merkezinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Karayolları ile belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

Polis ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulunuyor.

