Çankırı'da inşaat iskelesinden düşen işçi öldü

Çankırı'da 44 yaşındaki Ejder Yıldırım, inşaat iskelesinin 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih Mahallesi Salihler Caddesi üzerinde bir inşaatın iskelesinin 3. katında çalışan 44 yaşındaki Ejder Yıldırım, dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından işçinin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
