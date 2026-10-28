Çankırı'da Ilgaz Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi

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Çankırı'da Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki ormanların sonbahar renklerine bürünmesiyle oluşan manzara dronla görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki ormanlarda güz renkleri hakim oldu.

Ağaçların yaprakları sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Yeşilliğini koruyan ve sonbahar renklerine bürünen ağaçların bir arada oluşturduğu renk çeşitliliği, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA