Çankırı'da Hamile Kadınlardan Yer Altı Tuz Şehri'nde Yoga Etkinliği

Çankırı Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikte hamile kadınlar, Yer Altı Tuz Şehri'nde yoga yaparak hem fiziksel hem zihinsel rahatlama fırsatı buldu.

Çankırı'da bir grup hamile kadın Yer Altı Tuz Şehri'nde yoga yaptı.

Çankırı Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikte, hamileliklerinin son 3 aylık döneminde bulunan anne adayları hem fiziksel hem zihinsel olarak rahatlama imkanı buldu.

Yaklaşık 15 anne adayı, yerin 150 metre altında bulunan Yer Altı Tuz Şehri'nde yoga yaptı.

Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yüksel Sayın ve Başhekim Yardımcısı Dr. Figen Kocakaya da katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
