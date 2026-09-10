Çankırı'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Çankırı'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Çankırı'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
İ.A.K. idaresindeki 18 ABC 258 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu- Çankırı kara yolu İstasyon Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Dilara İ'ye (14) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA