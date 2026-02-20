Haberler

Çankırı'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Çankırı-Eldivan kara yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

B.B.S. (20) idaresindeki 34 DA 7034 plakalı hafif ticari araç, Çankırı- Eldivan kara yolu Aşağıyanlar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan F.S. (50), H.S. (45) ve H.N.S. (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
