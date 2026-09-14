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Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

M.K. (83) idaresindeki 06 DS 1061 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bayramören kavşağında O.A. (45) yönetimindeki 34 EOK 910 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçta bulunan R.K. (56) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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