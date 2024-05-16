Çankırı'da Engelliler Haftası etkinliği: Kınalı Kuzular Asker Oluyor
Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, engelliler 1 günlük temsili askerlik yaparak 'asker kınası' yakıldı. Aileler duygusal anlar yaşadı.
Çankırı'da Engelliler Haftası dolayısıyla "Kınalı Kuzular Asker Oluyor" etkinliği düzenlendi.
Çankırı Belediyesi tarafından Sosyal Tesis Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 1 günlük temsili askerlik yapacak engellilerin "asker kınası" yakıldı.
Aileler etkinlikte duygusal anlar yaşadı.
Program, Çankırı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde oluşturulan Ritim Grubu'nun gösterisinin ardından sona erdi.