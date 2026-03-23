Çankırı'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 75 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü ise göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Kurşunlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'dan İstanbul istikametine giden bir tırda düzensiz göçmen taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

D-100 kara yolu Kurşunlu mevkisinde ekiplerce durdurulan tırda yapılan kontrollerde, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü C.Ş., tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
