Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Çankırı'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Orta ilçesinde düzenlenen törende Hükümet Konağı önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Burada devam eden törende, Kaymakam Erkan Minuz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin gösterisinin sunulması ve şiirlerin okunmasının ardından tören, kortej geçişiyle sona erdi.

Korgun

Korgun Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Kaymakam Ferhat Gür ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan vatandaşları selamladı.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Gür, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

Bayramören

Bayramören ilçe merkezinde düzenlenen törende Kaymakam Hüseyin Taha Fidan ve Belediye Başkanı Raşit Güngör, katılımcıların bayramını kutladı.

Kaymakam Fidan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

Şabanözü

Şabanözü Mehmet Ali Şahin İlçe Stadı'nda düzenlenen törende Kaymakam Emre Urhan ve Belediye Başkanı Faik Özcan'ın katılımcıların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Urhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu, dans gösterileri sunuldu.

Tören geçişinin ardından program sona erdi.

Kızılırmak

Kızılırmak Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Emrah Özbek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Kortej geçişinin ardından tören sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı Erol Şentürk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ilgaz

Ilgaz İlçe Stadı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kaymakam Burak Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

Kortej yürüyüşünün ardından tören sona erdi.

Çerkeş

Çerkeş'te tören Kaymakamlık önünden Kent Meydanı'na kadar yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Burada devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Programa, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Yapraklı

İlçe merkezinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Mücahit Özkök'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Programa Belediye Başkanı Ömer Güngör, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.