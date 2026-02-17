Haberler

Çankırı'da çöken ahırdaki 15 büyükbaş hayvandan 5'i öldü

Çankırı'da çöken ahırdaki 15 büyükbaş hayvandan 5'i öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çöken ahırdaki 15 büyükbaş hayvandan 5'i öldü.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çöken ahırdaki 15 büyükbaş hayvandan 5'i öldü.

İlçeye bağlı Cacıklar köyünde Sümbül Türk'e ait ahır, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesinin desteğiyle AFAD ekipleri ve vatandaşlar, ahırdaki hayvanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerce yapılan çalışmada göçük altında kalan 15 büyükbaş hayvandan 10'u kurtarıldı, 5'i ise öldü.

Kaynak: AA " / " + Muhammed Kaygın -
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor