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Ilgaz'da samanlık yangını: 1 hayvan telef oldu, 4 yapı kül oldu

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın çevredeki ev ve ahırlara sıçradı. Yangında 1 büyükbaş hayvan telef olurken, 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi. Ekipler olay sonrası soğutma çalışması yaptı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu, 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Afet evleri mevkisinde bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki ev ve ahırlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ilgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında ayrıca Şevki Delican'a ait ev ve ahır, Mehmet Uğurlu'ya ait ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının ardından soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA
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