Çankırı'da çiçek açan 'mahcup lale' güzel görüntü oluşturdu

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde arazide karın erimesiyle ortaya çıkan mahcup lale çiçek açtı.

Genellikle Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yetişen bir tür olan çiçek, aşağı doğru baktığı için "mahcup" ismiyle anılıyor.

Özellikle nisan ve mayıs aylarında açan mahcup lale, Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin kuzeyinde bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nın eteklerinde güzel görüntüler sunuyor.

Vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çeken mahcup lale, bölgeye gidenler tarafından fotoğraflanıyor.