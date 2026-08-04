Haberler

Çankırı'da 57 aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 57 aranan kişi yakalandı; 3'ü tutuklandı, 5 yabancı sınır dışı edilecek. Narkotik operasyonlarında 610 gram uyuşturucu ve 1045 hap ele geçirildi.

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Temmuz–2 Ağustos tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, hakkında arama kararı bulunan 57 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan şahıslardan 3'ünün mahkemelerce tutuklandığı, ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı belirlenen 5 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı bildirildi.

Ayrıca 3 narkotik operasyonu yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 şahsın yakalandığı operasyonlarda 610 gram uyuşturucu madde, 233 kök kenevir bitkisi, 40 gram kenevir tohumu,1045 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Muhtelif maddelerinden 1468 araç sürücüsüne idari işlem uygulanmıştır. 154 araç trafikten men edilmiştir."

Kaynak: AA
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıl formasını giydiği kulübün ezeli rakibine imza attı

Sen bu imzayı atacak adam mıydın? Taraftarlar şokta

Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem! Arazi sınırlaması değişti

Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem
Bu iş bu kadar! Darwin Nunez Süper Lig devine hayırlı olsun

Nunez Süper Lig devine hayırlı olsun
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
Gelirse yer yerinden oynar! Fenerbahçe'ye Portekiz'i gole boğan yıldız

Ve bomba patladı! Fener'e leblebi gibi gol atan bir forvet daha
Malezyalı pilot havalimanında paket paket uyuşturucuyla yakalandı

Pilotun valizinden çıkanlar şok etti! Yüzlerce yolcunun canıyla oynadı
Türkiye devreye giriyor! 14 ülkenin destek verdiği ittifak için kritik temas

Türkiye devreye giriyor! 14 ülke destek verdi, gözler Ankara'da