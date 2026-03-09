Haberler

Çankırı'da baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı

Güncelleme:
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde karların erimesiyle açan kar çiçekleri, doğa severlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Çankırı'da baharı müjdeleyen kar çiçekleri açmaya başladı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, karların erimesiyle araziler, katır çiğdemi veya bilimsel adıyla Colchicum szovitsii olarak da bilinen kar çiçekleriyle renklendi.

İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası'nın eteklerinde açan kar çiçekleri, vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş
