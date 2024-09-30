Çankırı'da Astım ve KOAH Hastaları için Tuz Mağarasında Tedavi Projesi Başlatıldı

Çankırı'da Tuz mağarasının astım ve KOAH hastaları üzerindeki etkilerini gözlemlemek için başlatılan proje kapsamında 15 kişinin yerin 150 metre altındaki tedavi süreci devam ediyor.

Çankırı Valiliği koordinesinde Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yeşilay Çankırı Şubesi, Özel Çankırı Karatekin Hastanesi ile Tuz Rehabilitasyon ve Sağlık Turizmi Derneği tarafından başlatılan "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden 15 astım ve KOAH hastası Çankırı'ya getirildi.

Çankırı Karatekin Hastanesi'nde kontrolden geçen hastalar, 15 gün boyunca Yer Altı Tuz Şehri'nde çeşitli egzersiz ve etkinliklere katılarak burada 4-6 saat geçirecek.

Çalışma sonrası doktorlar tarafından hastaların sonuçları tekrar incelenerek gelişmeye ilişkin rapor hazırlanacak.

Yaklaşık bir haftadır tedavileri devam eden hastaları ziyaret eden Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı açıklamada, yerin 150 metre altında Yer Altı Tuz Şehri'nde "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Hastaların tedavisinde tuzun etkisini gözlemlemeyi amaçladıklarını belirten Esen, "Görüştüğümüzde büyük bir etkisinin olduğunu hissettiklerini belirttiler. Sağlık turizmi anlamında büyük bir aktivite ve ilk somut adımları attık. Çankırı'mızdan, bütün şehirlerimizden, ülkemizden ve yurt dışından gelen misafirlerimize tedavi anlamında çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah buradan memnun ve sağlıklarına kavuşmuş bir şekilde ayrılırlar. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

Hastalardan Ahmet Us, yapılan çalışmanın büyük fayda getireceğine inandığını söyledi.

İlk geldiklerinde nefes almada ciddi sıkıntıları olduğunu ancak mağaranın faydasını hissettiklerini belirten Us, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ahmet Saraçer de mağaranın faydasını ciddi şekilde gördüğünü belirterek, "Ben ilk geldiğimde sürünerek geliyordum diyebilirim, çünkü çok zor geliyordum. Beni otogardan aldılar, buraya ilk geldiğimde zorla aşağıya iniyordum şimdi rahatlıkla inebiliyorum. 6-7 seferde yukarı çıkarken iki seferde çıkmaya başladım. Benim ciğerlerimde bir üşüme var o geçerse ben herhalde tek seferde çıkar birkaç gün sonra da koşarak çıkacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Otuz yıldır KOAH hastası olduğunu aktaran Ahmet Nevzat Doğruöz de tedavi sürecinden çok fayda gördüğünü ifade ederek, tüm KOAH hastalarının Yer Altı Tuz Şehri'ne gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Dr. Rabia Günal Özen, proje kapsamında KOAH hastalarında tuz mağarasının etkilerini gözlemlemek istediklerini belirtti.

Bu konuyla ilgili yurt dışında yapılan çalışmalar olduğunu hatırlatan Özen, "KOAH hastalarındaki ilaç kullanım düzeyini ve daha iyi nefes alabilme ortalamasını artırdığı keşfedilmiş. Tuz mağarası Türkiye'deki en büyük tuz mağarası. Burayı değerlendirerek hastalara ve halkımıza yararlı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.