Haberler

Çankırı'da arazi yangınında yaklaşık 650 dekarlık alan zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Korgun ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 650 dekarlık alan zarar gördü.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 650 dekarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Buğay ve Kayıçivi köyleri arasındaki arazide, tren raylarından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Korgun'un yanı sıra Çankırı merkez ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında yaklaşık 650 dekarlık ot, çalılık ve makilik alan zarar gördü. Ayrıca, bir vatandaşa ait 55'i dolu, 150'si boş olmak üzere 205 arı kovanı da yandı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pehlivanları alnından öpen başkan Büşra Özdemir sessizliğini bozdu

Bu görüntüleri çok tartışılan başkan sessizliğini bozdu
Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti

Ürünleri satın almadan sepete doldurdu, 'İade edeceğim' dedi! Kasadan 7 bin TL gasp etti

Şeytanın aklına gelmez: Ürünleri iade etme oyununu kasiyer bozdu

Daha 24 yaşındaydı! Yakınları cansız bedeninin başında sinir krizi geçirdi

Yakınları cansız bedeninin başında sinir krizi geçirdi
CHP'den 'Mekke Anlaşması' çağrısı: Bir an önce onay safhasına getirilsin

Çağrı CHP'den geldi! "Bir an önce onay safhasına getirilsin"
Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı

Yıl 2026! Görüntüler İstanbul'dan