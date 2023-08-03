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Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı

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Abdülhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nde altyapı ve yağmur suyu borusu döşeme çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Bölgede çalışan M.Ş.Y. ile A.Ş. bellerine kadar toprağa gömüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince topraktan çıkarılan işçiler ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Abdülhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nde altyapı ve yağmur suyu borusu döşeme çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Bölgede çalışan M.Ş.Y. ile A.Ş. bellerine kadar toprağa gömüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince topraktan çıkarılan işçiler ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel

İtfaiye Çankırı Güncel Haberler

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