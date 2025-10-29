Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı, düzenlenen törenlerle kutlandı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar ve öğrenci gösterileri gerçekleştirildi.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı.
İlçedeki kapalı pazar yerinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Emre Urhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu, şiirler okundu.
Törende 29 Ekim Cumhuriyet Başramı kapsamında düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri de verildi.
Tören geçişinin ardından program sona erdi.
Programa Belediye Başkanı Faik Özcan, Cumhuriyet Savcısı Ali Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.