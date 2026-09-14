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Çankırı'da 26 bin 385 öğrenci dersbaşı yaptı

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Çankırı'da il genelinde 26 bin 385 öğrenci dersbaşı yaptı.

Çankırı'da il genelinde 26 bin 385 öğrenci dersbaşı yaptı.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla Karatekin İlkokulunda düzenlenen programda, öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla okul bahçesinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sunulması, şiirlerin okunmasının ardından 4. sınıf öğrencileri 1. sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeği takdim etti.

Vali Hüseyin Çakırtaş, burada yaptığı konuşmada, okulun ilk günü öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Tüm öğrencilere eğitim hayatında başarılar dileyen Çakırtaş, "Ülkemizin, milletimizin geleceği olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için emek sağlayacak değerli öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize başarılar diliyorum. Elbette eğitim-öğretimin en önemli unsurlarından bir tanesi de çok kıymetli velilerimiz. Onların velisi olduğu öğrencilerine, öğretmenlerine verecekleri destek, gösterecekleri sabır, ilgi eğitimin, öğretimin olmazsa olmazlarından." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, bu sene il genelinde 26 bin 385 öğrenciyle eğitim öğretim yılına başladıklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek, bu yetkin ve erdemli bireyleri yetiştirirken bireylerimizin ahlaklı olması, dürüst olması, merak eden, sorgulayan, geleceğe emin adımlarla giden nesiller olarak yetiştirilmek için öğretmenlerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Zira çalışmamız gerekiyor. Çünkü insanlık tarihi ve tarihi misyonun bize yüklemiş olduğu sorumluluğa baktığımızda, insanlığın bu millete ve bu milletin felsefesine ihtiyaç duyduğunu göz önüne getirdiğimizde kendimizi bu değerler noktasında yetiştirmekle mükellefiz ve biz öğretmenler olarak da asli görevimiz bu değerler kapsamında öğrencilerimizi hiç şüphesiz ki yetiştirmektir." dedi.

Konuşmaların ardından sınıfları gezen protokol üyeleri, öğrencilere kitaplarını dağıttı.

Kaynak: AA
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