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Çankırı'da 1700 rakımdaki Yapraklı Yaylası'nda gökyüzü kızıl tonlara büründü

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Çankırı'da 1700 rakımdaki Yapraklı Yaylası'nda gökyüzü kızıl tonlara büründü
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Yapraklı Yaylası'nda güneşin batışı sırasında gökyüzü kızıl ve turuncu tonlara büründü. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, 1700 metre rakımda bulunan yaylada oluşan renk tonları güzel görüntüler oluşturdu.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bulunan Yapraklı Yaylası'nda gün batımıyla birlikte gökyüzünde oluşan renk tonları, güzel görüntüler oluşturdu.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, 1700 metre rakımda bulunan yayla, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Sarıçam, karaçam, köknar ve ardıç ağaçlarının bulunduğu yaylada, güneşin batışı sırasında gökyüzünün kızıl ve turuncu tonlara bürünmesiyle güzel manzaralar oluştu.

Kaynak: AA
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