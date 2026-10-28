Çankırı Çorakyerler'deki 9 milyon yıllık fosil alanına ziyaretçi merkezi kurulacak

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Çankırı'da 9 milyon yıl öncesine ait 43 farklı hayvan türüne ait fosillerin gün yüzüne çıkarıldığı Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi, kurulması planlanan ziyaretçi merkeziyle turizme kazandırılacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamaya göre, Çankırı Valiliği tarafından hazırlanan "Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi Ziyaretçi Merkezi Mekansal Planlama Danışmanlığı Projesi"ne KUZKA tarafından destek sağlandı.

Proje kapsamında 9 milyon yıl öncesine ait at, fil, zürafa, kılıç dişli kedigiller, gergedan, sırtlan, su samuru, oklu kirpi ve ayı gibi 43 farklı türe ait binlerce fosilin bulunduğu kazı alanının ziyaretçi merkeziyle turizmde çekim merkezine dönüştürülmesi planlanıyor.

"Dönüşüm" temasıyla hazırlanan "Tuz Devri-Çorakyerler Fosil Park ve Deneyim Alanı Ziyaretçi Merkezi" kompleksinde fosillerin sergilenmesinin yanı sıra Anadolu'nun milyonlarca yıl boyunca geçirdiği iklimsel ve çevresel değişimlerin ziyaretçilere aktarılması hedefleniyor.

Bu kapsamda bölgenin geçmişteki canlı çeşitliliği, doğal çevresi ve bilimsel kazı süreçleri, oluşturulacak ziyaretçi rotasında dijital anlatım ve interaktif uygulamalarla tanıtılacak.

Mimari tasarımında doğadaki büyüme ve dönüşüm süreçlerini temsil eden "Fibonacci spirali"nden yararlanılan projede, kılıç dişli kaplanın iskelet yapısından esinlenerek oluşturulan tematik gölgeleme sistemine de yer verildi.

Ziyaretçi merkezinin dijital deneyim bölümünde ise "Savananın Doğuşu", "Ekosistemin Altın Çağı", "Ekosistemin Çöküşü", "Çöküşün Tanığı: Kılıç Dişli" ve "Bozkırın Doğuşu: Tuz Devri-Çorakyerler" başlıklı beş ana tema bulunacak.

Çocuklar ve aileler için oluşturulacak uygulamalı öğrenme alanlarında da kum havuzunda fosil parçaları arama, özel fırçalarla fosil temizleme ve fosil panosuna iskelet yerleştirme gibi etkinlikler gerçekleştirilebilecek.

Projenin hayata geçirilmesiyle Çorakyerler'in Turistik Tuz Ekspresi, Yeraltı Tuz Şehri ve kent merkezindeki müzelerle birlikte değerlendirilmesiyle Çankırı'da turizm çeşitliliğinin artırılmasına ve ziyaretçilerin kentte daha uzun süre kalmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA