Çankırı Bayramören'de tırla çarpışan otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Çankırı Bayramören'de tırla çarpışan otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde tomruk yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde tomruk yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
C.K. idaresindeki 18 ABZ 595 plakalı otomobil, Kurşunlu-Araç kara yolu Belenli köyü mevkisinde F.B. yönetimindeki 37 ABU 061 plakalı tomruk yüklü tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.K. ve E.Y. yaralandı.
Yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA