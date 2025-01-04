Çankırı-Ankara Kara Yolunda Yoğun Sis Ulaşımı Zorlaştırıyor
Çankırı-Ankara kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler zorluklarla karşılaşıyor, trafik ekipleri uyarılarda bulunuyor.
Çankırı-Ankara kara yolunda etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Çankırı-Ankara kara yolu Şabanözü ilçesi mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, Şabanözü üzerinden Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Güncel