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Çankaya Mahalleler Forumu'ndan YENİ Parti'ye Kapsamlı Tüzük Reformu Önerileri

Çankaya Mahalleler Forumu'ndan YENİ Parti'ye Kapsamlı Tüzük Reformu Önerileri
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Çankaya Mahalleler Forumu, YENİ Parti'nin tüzük taslağına ilişkin hazırladığı ilk değerlendirme raporunda, parti içi demokrasiyi güçlendirmek amacıyla üyelerin karar süreçlerindeki rolünün artırılması, koşulsuz ön seçim, mahalle temsilcilerinin seçimle belirlenmesi ve yeni denetim mekanizmalarının oluşturulması gibi reform önerilerini açıkladı.

(ANKARA) - Çankaya Mahalleler Forumu, YENİ Parti'nin tüzük taslağına ilişkin hazırladığı ilk değerlendirme raporunda, parti içi demokrasiyi güçlendirmek amacıyla üyelerin karar süreçlerindeki rolünün artırılması, koşulsuz ön seçim, mahalle temsilcilerinin seçimle belirlenmesi ve yeni denetim mekanizmalarının oluşturulması gibi reform önerilerini açıkladı.

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından, Çankaya Mahalleler Forumu'ndan partinin tüzük taslağına ilişkin öneriler geldi. Ankara'da bir araya gelen reform üyeleri, gerçekleştirdikleri değerlendirme toplantısının ardından hazırladıkları raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, parti içi demokrasinin kurumsallaşması ve yönetimde keyfiliğin önlenmesi amacıyla yeni tüzük maddeleri hazırlandığı belirtildi.

Raporda, siyasi partilerde yetkilerin tek elde toplanmasının önüne geçilmesi ve üyelerin karar mekanizmalarındaki rolünün artırılması gerektiği vurgulandı.

Değerlendirme tutanağında öne çıkan temel kural ve tüzük değişikliği teklifleri şunlar oldu:

Tüzüğün üyelik bölümüne veya giriş maddelerine "Partinin en yüksek karar verici organı üyedir" ilkesinin eklenmesi istendi. Mahalle temsilcilerinin atama usulüyle belirlenmesi uygulamasına son verilerek, temsilcilerin ve yönetimlerin doğrudan mahallede kayıtlı üyelerin katıldığı seçimlerle göreve gelmesi talep edildi.

Milletvekili ve yerel yönetim adaylarının belirlenmesinde "üye bazında ön seçim" ilkesinin tüzüğün amir hükmü yapılması önerildi. Genel merkez kontenjanının yüzde 5 ile sınırlandırılması ve bu hakkın sadece seçimin kesin kazanılacağı güvenli bölgelerde kullanılmaması gerektiği ifade edildi. Kongre ve kurultaylarda tek adamlaşmayı önlemek amacıyla seçim sıralamasının önce Parti Meclisi, ardından Genel Sekreter ve en son Genel Başkan şeklinde değiştirilmesi, blok liste uygulamasının kaldırılarak çarşaf listenin esas alınması istendi.

Seçilmiş organlarda ve milletvekilliğinde 3 dönem kuralının katı şekilde uygulanması, görevini yapmayan seçilmişlerin taban tarafından görevden alınmasını sağlayan "geri çağırma" mekanizmasının tüzüğe eklenmesi önerildi. Partinin denetim, performans ve sivil toplumla ilişkilerini kurumsallaştırmak adına tüzüğe üç yeni "Örgütsel Gelişim ve Değerlendirme Kurulu", "Parti Denetim ve Gelişim Kurulu" ve "Kitle Örgütleri Kurulu"nun eklenmesi teklif edildi.

Raporda, seçim günü haklı bir mazereti olmaksızın sandık görevine gitmeyen üyelerin doğrudan kesin ihraçla cezalandırılması gerektiği belirtildi. Forum tarafından hazırlanan bu raporun önümüzdeki süreçte hukukçularla birlikte somut tüzük maddesi metinlerine dönüştürüleceği öğrenildi. Son hali verildikten sonra hazırlanacak nihai reform paketi YENİ Parti'ye sunulacak.

Kaynak: ANKA
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