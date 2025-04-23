Çankaya Eşref Bitlis Ortaokulu'nda 23 Nisan programı düzenlendi

Başkentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Eşref Bitlis Ortaokulu'nda kutlama programı düzenlendi.

Türk bayrakları ve günün anlamına özel tişört ve kostümlerle sabah saatlerinde okula gelen minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan müzik, şiir, dans gibi çeşitli gösteriler sunuldu.

Okulun öğrencilerinden Can Ege Tacar, kutlamada sergilenen gösterilerden çok keyif aldığını ve 23 Nisan'ın eğlenceli etkinliklerle geçtiğini söyledi.

7. sınıf öğrencisi Ece İlhan da "Atamızın bize bıraktığı güzel bir bayram, o yüzden çok mutluyum. İyi ki bu ülkeden Atatürk geçmiş. Her 23 Nisan'da kendimi özel hissediyorum çünkü bir çocuk olarak atamın bana armağan ettiği bir bayram var, bu bana kendimi özel hissettiriyor." dedi.

5. sınıf öğrencisi Ekrem Mete Budak ise bayramının güzel geçtiğini belirterek, "23 nisan Atatürk'ün bize verdiği bir armağandır, bu bayramı coşkuyla kutlamamız lazım. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum." ifadelerini kullandı.