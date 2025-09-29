Haberler

Çankaya'da Su Kesintisi Uygulaması Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), yarın ve çarşamba günü Çankaya ilçesinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesikköprü hattındaki arızalar nedeniyle dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçileceği belirtildi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yarın ve çarşamba günü Çankaya ilçesinde su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

ASKİ'den yapılan açıklamada, Kesikköprü hattında meydana gelen arızalardan kaynaklı yeni hat imalatı yapıldığı belirtildi.

Hatlara yeterli su verilemeyeceği için il genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçildiği kaydedilen açıklamada, "Çankaya ilçesinde yarın saat 08.00 itibarıyla su kesintisi uygulanacaktır. 1 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'te hatta yeniden su verilecektir. Su kesintisinden Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Mutlukent, Ümit, Yaşamkent, Dodurga, Beytepe alt kotları, Konutkent ve Ahmet Taner Kışlalı mahalleleri etkilenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da Gazze zirvesi! Netanyahu ve Trump anlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2018 yılında 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu

7 yıl önce 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni döneme sayılı günler kaldı

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni döneme sayılı günler kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.