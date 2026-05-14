Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
Ankara'nın Çankaya ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 2 ağaç devrildi, park halindeki 2 araç hasar gördü. GMK Bulvarı trafiğe kapandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü.
GMK Bulvarı'nda park halinde olan 06 DFY 511 ve 06 FOG 615 plakalı araçların üstüne şiddetli rüzgar nedeniyle 2 ağaç devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ağaçların devrilmesi sonucu bulvarın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı istikameti trafiğe kapanırken, 2 araçta hasar meydana geldi. Yolu trafiğe açma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal