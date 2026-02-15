Haberler

Taksinin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksinin park halindeki otomobile çarpmasının ardından şoförü olay yerinden kaçtı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve şoförün bulunması için çalışma başlatıldı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde taksinin park halindeki otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası aracıyla kaçan taksi şoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaza, dün Birlik Mahallesi 413'üncü Sokak'ta meydana geldi. 06 T 7111 plakalı taksinin şoförü, Mustafa Tece'ye ait park halindeki 42 ACL 531 plakalı otomobile çarpıp, kaçtı. Kaza, yol üzerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Tece, kaza anına ilişkin görüntülerle birlikte polise başvurdu. Mustafa Tece, taksi şoförü hakkında şikayetçi olacağını bildirdi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

Trump kapı dışarı edince o isme sarıldı! Avrupa'da dikkat çeken zirve
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı

Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
DEM Parti heyeti yarın İmralı'ya gidiyor

Gözler İmralı'da yapılacak görüşmede! Tarih belli oldu
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi

Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi