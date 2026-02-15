Taksinin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksinin park halindeki otomobile çarpmasının ardından şoförü olay yerinden kaçtı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve şoförün bulunması için çalışma başlatıldı.
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde taksinin park halindeki otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası aracıyla kaçan taksi şoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaza, dün Birlik Mahallesi 413'üncü Sokak'ta meydana geldi. 06 T 7111 plakalı taksinin şoförü, Mustafa Tece'ye ait park halindeki 42 ACL 531 plakalı otomobile çarpıp, kaçtı. Kaza, yol üzerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Tece, kaza anına ilişkin görüntülerle birlikte polise başvurdu. Mustafa Tece, taksi şoförü hakkında şikayetçi olacağını bildirdi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,