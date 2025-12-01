Haberler

Çankaya'da Makas Atan Sürücü Kaza Yaptı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde makas atarak ilerleyen K.E. isimli sürücü, başka bir otomobille çarpışarak kazaya sebep oldu. Olayda bir kişi yaralanırken, K.E. hakkında idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesi geçici olarak alındı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde makas atarak ilerleyen sürücü kazaya sebep oldu. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ümitköy Doğan Taşdelen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen sürücü K.E., trafikte makas atarak ilerlerken başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de yol kenarındaki bariyerlere savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde diğer otomobil sürücüsünün yaralandığı tespit edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Kazaya sebep olan sürücü K.E. hakkında ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre makas atmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamak maddelerince idari para cezası uygulandı. K.E.'nin aracı da trafikten men edilirken, sürücü belgesi ise psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere geçici olarak alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, K.E.'nin trafikte kazaya sebep olduğu anlar ise araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
