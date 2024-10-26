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İnşaat alanında kazmaya takıldı, bomba imha ekipleri alana koştu

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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir inşaat sahasında altyapı çalışması sırasında yapılan kazıda top mermisi bulundu. Alandan güvenli şekilde alınan tarihi top mermisi, incelenecek.

Ankara'da sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki iş merkezi inşaatı alanında Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği altyapı kazısında tarihi top mermisi bulundu.

BOMBA İMHA UZMANLARI ÇALIŞMA YAPTI

Çalışanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alıp inceleme yaptı. Bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri, inşaat sahasında da çalışma yaptı.

Top mermisi daha sonra alandan güvenli şekilde alınıp, incelenmek üzere götürüldü.

İnşaat alanında kazmaya takıldı, bomba imha ekipleri alana koştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnceleme Çankaya Ankara İnşaat Polis

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