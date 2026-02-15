Haberler

Ankara'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ankara'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Enes K. (22) yönetimindeki otomobil, Yüksek Hızlı Tren Garı önünde direğe çarparak kaza yaptı. Sürücü yaralandı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü Enes K. (22) yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı Yüksek Hızlı Tren Garı önünde meydana geldi. Kızılay yönüne giderken Enes K.'nin kontrolünü yitirdiği 06 BH 1084 plakalı otomobil, direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Enes K. hastaneye kaldırıldı. Enes K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

