Çankaya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü

Çankaya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü
Güncelleme:
Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Bahçelievler 7. Cadde'de düzenlediği kortej yürüyüşünde, Türk bayrakları eşliğinde çeşitli marşlar seslendirdi. Klasik vosvosların oluşturduğu konvoy da etkinliğe renk kattı.

Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkent'te kortej yürüyüşü düzenledi.

Bahçelievler 7. Cadde'deki yürüyüşte "Gençlik Marşı", "İzmir Marşı", "10. Yıl Marşı" ile "Hayat Bayram Olsa" gibi sevilen eserler seslendirildi.

Kortej geçişinde vatandaşlar, Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Klasik vosvosların oluşturduğu konvoy da cadde ve sokaklarda tur atarak Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel

