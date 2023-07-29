Çankaya Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Nikah Salonu'nu Hizmete Açtı

Çankaya Belediyesi, Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu ile Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi Nikah Salonu'nun ardından Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adının verildiği nikah salonunu da hizmete açtı. 2023'ün Ocak ve Temmuz ayları arasında 2 bin 588 çift, Çankaya Belediyesi'ne ait bu üç nikah salonunda hayatlarını birleştirdi.

Çankaya Belediyesi, Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu ile Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi Nikah Salonu'nun ardından bu yıl Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adının verildiği nikah salonunu da hizmete açtı. 2023'ün Ocak ve Temmuz ayları arasında 2 bin 588 çift, Çankaya Belediyesi'ne ait bu üç nikah salonunda hayatlarını birleştirdi.

Çankaya Belediyesi, 2023 yılında nikah salonlarına bir yenisini daha ekledi. Konutkent Mahallesi'nde, Tıp doktoru, akademisyen ve eğitimci Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adının verildiği nikah salonu hizmet vermeye başladı. Böylece Çankaya Belediyesi, ilçedeki nikah salonu sayısını Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu ve Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi Nikah Salonu'nun ardından üçe çıkarmış oldu.

En son açılan Prof. Dr. Türkan Saylan Nikah salonu, Konutkent Mahallesi 2961 Sokak No: 1/C adresinde hizmet verirken, Vedat Dalokay Kokteyl ve Nikah Salonu Kurtuluş Parkı'nda, şu anda tadilatta olan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi Evlendirme Birimi ise Yıldızevler Mahallesi'nde hizmet vermeye devam ediyor.

2 BİN 588 NİKAH KIYILDI

Alınan bilgiye göre, 2022 yılında toplam 5 bin 624 çift nikahlarını Çankaya Belediyesi'ne ait nikah salonlarında kıydırdı. 2023 yılında ise 1 Ocak'tan bugüne kadar toplam 2 bin 588 çift Çankaya Belediyesi'ne ait üç salonda hayatlarını birleştirdi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Evlenmek isteyen çiftlerin, aile hekimlerinden alacakları sağlık raporları (kanuni geçerlilik süresi 180 gün / 6 aydır), kimlik asılları ve fotokopileri ile birlikte Çankaya Belediyesi Evlendirme Birimine müracaat etmeleri gerekiyor. Taraflardan birinin bulunmaması halinde noter onaylı vekaletname alarak da başvuru yapılabiliyor. Başvuru sırasında çiftlerin nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri, aile hekimleri tarafından verilen sağlık raporu ve 4 adet fotoğrafın yanında bulunması gerekiyor. Nikah ücretleri ise Çankaya Belediyesi'ne ait https://www.cankaya.bel.tr/pages/233/EVLILIK-ISLEMLERI/ şeklindeki web adresinden öğrenilebiliyor.