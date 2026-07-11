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Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Aralarında Belediye Başkanının da bulunduğu 36 kişiye gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verdi. 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
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