Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Aralarında Belediye Başkanının da bulunduğu 36 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı