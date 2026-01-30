Haberler

Canik'te Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 741 binanın yıkımı sürüyor

Güncelleme:
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, depreme karşı güvenli yaşam alanları için çalıştıklarını belirtti.

Sandıkçı, yaptığı açıklamada, depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarını ilçeye kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektar alanda sürdürdükleri Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile depreme dayanıksız ve yüksek riskli yapı stoğunun yıkım işlemlerini sürdürdüklerini anlatan Sandıkçı, proje çerçevesinde depreme karşı dayanıksız 741 binanın tamamını bertaraf edeceklerini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projesiyle depreme dayanıklı konutları ve sosyal yaşam alanlarını vatandaşlarla buluşturacaklarını vurgulayan Sandıkçı, "Hemşehrilerimizi depreme karşı dayanıklı evleriyle ve yeni sosyal donatı alanlarıyla buluşturacağımız kentsel dönüşüm projemiz kapsamında, Soğuksu Mahallemizde yer alan 741 yüksek riskli ve depreme dayanıksız binanın tamamını bertaraf edeceğiz. İlçemize güvenli ve konforlu yaşam alanları kazandıracağız. Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemizin ilçemizde hayat bulmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve ekibine, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Haberler.com
500

