Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T'yi (35) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü